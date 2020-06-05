Минобразования Азербайджана о сроке приостановления учебного процесса
БАКУ /Trend/ - Минобразования Азербайджана внесло ясность в вопрос, связанный с распоряжением Кабмина от 30 мая 2020 года о приостановлении образовательного и учебно-воспитательного процесса в учебных заведениях на территории страны, сообщает в пятницу Trend.
Как отметил завотделом по связям с общественностью министерства Джасарет Валехов, распоряжение подразумевает приостановление образовательного и учебно-воспитательного процесса до конца 2019-2020 учебного года.
"Многие путают это с окончанием календарного года. Учебный год, как и в предыдущие годы, завершается 14 июня", - сказал он.
(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова)
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