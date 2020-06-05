В этих районах прошли дожди, выпал град - Фактическая погода

Общество 5 июня 2020 22:14 (UTC+04:00)
В этих районах прошли дожди, выпал град - Фактическая погода

БАКУ /Trend/ - Обнародованы данные о фактических погодных условиях на территории страны.

Как сообщили Trend в Национальной службе гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов, по данным на 20:00 в Шамкирском, Тертерском, Загатальсом и Бардинском районах прошли дожди.

Примерно в 16:05 - 16:10 в селе Гарагаджи Тертерского района выпал град диаметром 1,2-1,5 мм, в 16:30 в селе Гаджигайа Товузского района, в 16:40 в селах Хархар, Саманлы и Захмат Гедабекского района выпал мелкий град.

Северо-западный ветер усиливался в Нафталане, Гяндже до 24 м/с, в Товузе - до 23 м/с, в Баку и на Абшеронском полуострове: в Баку до 23 м/с, в Маштаге, на острове Гум до 20 м/с, в Сумгайыте, Бине, на острове Чилов, в Забрате, на Нефтяных Камнях до 17 м/с.

Согласно информации, полученной со станции на Нефтяных Камнях, высота волн достигла 3,2 метра.

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