В Барде выявлен цех по производству безалкогольных напитков, работающий в антисанитарных условиях (ФОТО)

БАКУ/Trend/ - Агентство пищевой безопасности (АПБ) провело в Бардинском районе рейд в цеху по производству безалкогольных напитков под торговой маркой Gogi, сообщает во вторник Trend со ссылкой на Агентство.

Данный цех принадлежит физическому лицу Намику Мамед оглу Садиги и расположен по адресу: ул. Карабаха, 22.

В ходе рейда выяснилось, что на предприятии не соблюдаются санитарно-технические и санитарно-гигиенические правила, а также технические и нормативные правовые акты по пищевой безопасности. Кроме того, отсутствовали документы, подтверждающие происхождение и качество сырья, используемого в цеху. Было установлено, что на безалкогольных напитках срок хранения указан 180 дней, тогда как он должен быть 30 дней, не соблюдаются принципы технологической последовательности, и весь процесс осуществляется на одном участке.

В рамках требований законодательства работа цеха была приостановлена.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Гюнель Зейналова)