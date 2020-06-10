В вузы и колледжи Азербайджана документы подали более 91 тыс абитуриентов

БАКУ/Trend/ - Для поступления в вузы и колледжи Азербайджана на базе полного среднего образования (11 лет) подтвердили заявления и подали документы 91 543 абитуриента, сообщает в среду Trend.

По I-IV группам специальностей вузов электронные заявления подали 72 821 абитуриент, большинство из них подали документы в I группу.

До настоящего времени в I группу заявления подали 30 917, во II группу – 14 180, в III группу - 22 568, в IV группу – 5 156 абитуриентов.

Из подавших заявления 66 686 предпочитают учиться в азербайджанском, 6 135 – в русском секторе.

По V группе специальностей регистрацию прошли 57 635 абитуриентов, а число лиц, прошедших регистрацию по уровню среднего специального образования составляет 60 710 человек.

Напомним, что Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) с 12 мая начал прием документов в вузы и колледжи на 2020/2021 учебный год.

Прием документов завершился вчера в 23:59.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Гюнель Зейналова)