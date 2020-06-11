Флориан Зенгстшмид: Азербайджан обладает уникальным потенциалом для развития агротуризма

БАКУ/Trend/ - Азербайджан обладает уникальным и широким потенциалом для развития агротуризма.

Как сообщает в четверг Trend, об этом в ходе вебинара на тему "Потенциал агро- и экотуризма Азербайджана в глазах глобальных путешественников" сказал генеральный исполнительный директор Бюро по туризму Азербайджана Флориан Зенгстшмид.

По его словам, в последние годы выросла значимость агро- и экотуризма в глобальной туриндустрии. Руководитель Бюро отметил, что в постпандемический период в агротуризме возникнет необходимость как в новом виде туризма, а также подчеркнул, что предприняты шаги для развития данного направления в регионах Азербайджана.

Зенгстшмид отметил, что основная цель - достичь устойчивости туриндустрии путем развития различных ее видов, в том числе на региональном уровне. Он подчеркнул, что развитие сельского туризма является одним из приоритетных направлений в "Стратегической дорожной карте по развитию специализированной туристической индустрии в Азербайджане".

По словам Зенгстшмида, для того, чтобы Государственное агентство по туризму и Бюро по туризму Азербайджана более эффективно использовали потенциал регионального туризма функционируют четыре Организации по менеджменту дестинации (ОМД). Он отметил, что будучи новой управленческой моделью, ОМД играют важную роль в партнерстве государственного и частного секторов на местном уровне.

Также были подчеркнуты значимость поддержки малого и среднего предпринимательства, организации соответствующих тренингов, соответствия мест размещения стандартам, создания рабочих мест, повышения роли женщин и малообеспеченных лиц в сельском туризме.

Далее выступил заведующий отделом управления проектами ОАО "Аграрная заготовка и снабжение" при министерстве сельского хозяйства Заур Байрамов. Он проинформировал участников вебинара о проекте "Из города в село". Байрамов подчеркнул, что привлекая местных и зарубежных туристов в сельскую местность, проект создает фермерам и агропредпринимателям альтернативные каналы продажи товаров и услуг и получения прибыли.

Занятая организацией гастрономических туров для американских туристов в азербайджанские села Фарида Буюран подчеркнула, что есть большой интерес к таким своеобразным селам как Хыналыг, Киш, Нидж и другим: "Именно этнический колорит, разнообразие обычаев и традиций, уникальность сел, оставшихся вдали от человеческого и промышленного воздействия, являются одними из основных факторов, обуславливающих развитие сельского туризма в Азербайджане".

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Гюнель Зейналова)