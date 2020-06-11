В Азербайджане коронавирусом заразились еще 352 человека, вылечились 210, скончались шесть человек - Оперативный штаб

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане ежедневно наблюдается тенденция роста числа летальных исходов от коронавируса.

Как сообщает в четверг Trend, об этом на сегодняшнем брифинге Оперативного штаба при Кабинете министров сказала заведующая отделом Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) Ягут Гараева.

По ее словам, сегодня в Азербайджане коронавирусом заразились еще 352 человека, вылечились 210, скончались шесть человек.

"Показатели говорят об ухудшении эпидемиологической ситуации", - сказала Гараева.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев)