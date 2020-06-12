Экзаменационный прием на госслужбу в Азербайджане планируется проводить посредством компьютера

БАКУ/Trend/ - Все экзамены по приему на госслужбу в Азербайджане предусматривается проводить посредством компьютера с соблюдением социальной дистанции, а также санитарно-гигиенических требований.

Об этом в пятницу сказал Trend зампред Совета директоров Государственного экзаменационного центра (ГЭЦ) Бахрам Халилов.

По его словам, прием на госслужбу состоит из тестовых экзаменов и собеседования.

"Экзамены по категории "А" для приема на государственную службу проводятся посредством компьютера. По другим категориям экзамены проводятся с использованием бумажных носителей", - сказал Халилов.

Он отметил, что ГЭЦ разработал программное обеспечение для проведения собеседований в режиме онлайн.

"Мы уже должны приступить к этому. Для кандидатов, которые не имеют доступа к интернету будут созданы условия, чтобы они в специальных кабинетах в ГЭЦ могли принять участие в собеседовании", - добавил он.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Гюнель Зейналова)