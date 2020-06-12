Контролировать движение на территориях с действием ужесточенного режима карантина будет МВД - Кямран Алиев

БАКУ /Trend/ - Контролировать движение на территориях с действием ужесточенного режима карантина будет МВД.

Об этом сказал начальник отдела по связям с общественностью Главного управления Государственной дорожной полиции МВД полковник полиции Кямран Алиев, сообщает в пятницу Trend.

По его словам, с 14 по 16 июня на территориях, где объявлен ужесточенный режим карантина, будут действовать мобильные посты: "Передвижение разрешено только гражданам с соответствующим разрешением. Просим остальных граждан не выходить из дома в дни карантина. Выходить из дома можно только в случае, если нужна скорая медицинская помощь, или для участия в похоронах близких родственников".

Напомним, что ужесточенный карантинный режим будет введен с 00:00 часов 14 июня по 06:00 часов 16 июня на территориях гг. Баку, Гянджа, Лянкяран и Сумгайыт, а также Абшеронском, Евлахском, Исмаиллинском, Кюрдамирском и Сальянском районах.

(Автор: Самир Али.Текст: Кямаля Сеидова)