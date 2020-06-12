Кямран Алиев: Некоторые предоставляют недостоверную информацию о наличии у них разрешения в период карантина

БАКУ /Trend/ - В некоторых случаях граждане говорят, что у них есть разрешение на передвижение в период ужесточенного режима карантина, однако их данных на портале разрешений не обнаруживается.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом на сегодняшнем брифинге Оперативного штаба при Кабинете министров сказал начальник отдела по связям с общественностью Главного управления Государственной дорожной полиции МВД полковник полиции Кямран Алиев.

По его словам, в течение прошлых дней ужесточенного карантина такие лица привлекались к ответственности.

"Были случаи, когда сотрудник полиции в присутствии этих граждан вводил их данные на портале разрешений, но там никакой информации о них не было. Возможно, что данные вносились работодателем через час после того, как они выходили на улицу. В случае, если сотрудник полиции незаконно составил протокол, то граждане могут сообщить нам, и после расследования мы готовы аннулировать этот протокол", - сказал Алиев.

(Автор: Самир Али. Текст: Турал Гараджаев)