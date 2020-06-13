В Азербайджане изменены условия приема на работу учителей
БАКУ/Trend/ - С этого года баллы, набранные кандидатами в конкурсе по приему учителей на работу, не будут оставаться в силе два года.
Об этом сказал завотделом по человеческим ресурсам министерства образования Эшги Багиров, сообщает в субботу Trend.
По его словам, раньше эти баллы оставались два года в силе, и по этим баллам учителя могли участвовать и в конкурсе, проводимым в следующем году: "Но с этого года это правило упразднено, и баллы, собранные кандидатами, будут в силе в течение одного года. Кандидаты, участвовавшие в прошлогоднем конкурсе по приему на работу учителей, не смогут принять участие в конкурсе этого года, используя эти баллы".
(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Гюнель Зейналова)
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