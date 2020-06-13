В Баку 457 человек, не завершивших образование, сдали экзамены успешно
БАКУ/Trend/ - В экзаменах экстерном, организованных в 2019-2020 учебном году для лиц, которые по различным причинам в предыдущие годы не смогли завершить общее среднее (IX) и полное среднее (XI) образование, приняли участие 752 человека, сообщает в субботу Trend со ссылкой на Управление образования по г. Баку.
Из них 457 сдали экзамены успешно.
В 2019-2020 учебном году для одаренных детей, желающих раньше закончить любой уровень общего образования, был проведен экзамен экстерном. Трое учащихся успешно сдали экзамен по уровню начального образования.
(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Гюнель Зейналова)
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