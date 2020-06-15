TƏBİB обратилось к гражданам в связи с мерами по предотвращению распространения коронавируса

БАКУ/Trend/ - Объединение по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) обратилось к гражданам в связи с предотвращением распространения инфекции COVİD-19, сообщает в понедельник Trend.

В обращении TƏBİB говорится, что каждый, соблюдая правила, может помочь предотвратить инфекцию COVİD-19: "Для этого люди должны быть ответственными, пользоваться медицинскими масками, соблюдать социальную дистанцию в 2 метра между людьми".

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Гюнель Зейналова)