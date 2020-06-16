Во время ужесточенного карантина в медучреждения Баку волонтерами «ASAN» были доставлены более 200 человек, нуждающихся в диализе (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Во время двухдневного ужесточенного карантина посредством "горячей линии" "108" Службы "ASAN" была обеспечена перевозка более 200 пациентов, нуждающихся в диализе, в соответствующие медучреждения, сообщает во вторник Trend со ссылкой на Службу «ASAN».

При участии волонтеров ASAN они были перевезены в медицинские учреждения и возвращены обратно на специальных автомобилях компании «Baku-Taxi».

Кроме того, на "горячую линию" "108" поступили звонки примерно от 1 650 граждан, которые испытывали затруднения с обращением в скорую помощь, на "горячие линии" коммунальных служб и в связи с другими ситуациями, требующими неотложного решения, и через "горячую линию" "108" их звонки были перенаправлены.

Напомним, что ужесточенный карантинный режим был введен с 00:00 часов 14 июня по 06:00 часов 16 июня на территориях гг. Баку, Гянджа, Лянкяран и Сумгайыт, а также Абшеронском, Евлахском, Исмаиллинском, Кюрдамирском и Сальянском районах.

(Текст: Кямаля Сеидова)