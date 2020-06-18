На азербайджано-иранской границе произошла перестрелка, есть погибший

БАКУ/Trend/ - Государственная пограничная служба (ГПС) Азербайджана продолжает обеспечивать надежную охрану государственной границы.

Как сообщили в четверг Trend в Государственной пограничной службе, в 21:40 17 июня пограничники засекли на служебной территории заставы пограничного отряда "Гёктепе" погранвойск ГПС близ села Кюрюндж Джалилабадского района нарушение государственной границы тремя неизвестными из Ирана в направлении Азербайджана. Было установлено, что нарушители были вооружены и имели при себе приборы ночного видения, и у одного из них была визуально определена большая сумка, в которой предположительно находились наркотические средства.

Пограничная застава была поднята по команде "К оружию", служебная территория была закрыта, иранские пограничники были проинформированы об инциденте. Пограничный наряд ГПС Азербайджана отдал приказ "Стоять" и сделал предупреждающий выстрел в воздух, нарушители не подчинились приказу, и открыли огонь по пограничникам из автоматического оружия и ружья типа "Винчестер".

В соответствии с требованиями закона "О государственной границе Азербайджана" пограничники применили оружие, один из нарушителей получил огнестрельное ранение, и в попытке сбежать обратно в Иран, переплыв через пограничную реку Болгарчай, скончался в воде. Тело нарушителя было поднято из воды иранскими пограничниками. Другие нарушители границы, воспользовавшись густой лесистой местностью, а также темным временем суток, сбежали обратно, и были задержаны иранскими пограничниками на своей территории.

На месте происшествия была проведена встреча пограничников Азербайджана и Ирана.

В настоящее время сотрудники пограничного отряда "Гёктепе" пограничных войск ГПС и Лянкяранской прокуратуры проводят в связи с инцидентом необходимые оперативно-следственные мероприятия.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Гюнель Зейналова)