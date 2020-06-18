В Азербайджане продлены сроки выбора программы и специальности для приема в магистратуру

БАКУ/Trend/ - Сроки выбора программ и специальностей для приема в магистратуры вузов и Национальной академии наук Азербайджана (НАНА) продлены до 23:59 21 июня.

Как сообщили в четверг Trend в Государственном экзаменационном центре (ГЭЦ), бакалаврам, которые избрали специальности, но не подтвердили свой выбор, а также желают принять участие в конкурсе, но еще не выбрали специальность, рекомендуется подтвердить свои заявки в оглашенные сроки.

Помимо этого, высшие учебные заведения не внесли в государственную электронную информационную систему "Студент-выпускник" данные по общей средней успеваемости порядка 700 бакалавров. Ответственные лица вузов должны внести в базу соответствующую информацию в течение указанного отрезка времени.

В ГЭЦ напомнили, что согласно информации на 16:00 18 июня свои заявки подтвердили 10 869 бакалавров (азербайджанский сектор - 10 073, русский сектор - 796).

К конкурсу будут допущены только те бакалавры, которые подтвердят свои заявки до 23:59 21 июня.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Гюнель Зейналова)