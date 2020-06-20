Ульви Мехтиев: Против тех, кто нарушает правила использования системы SMS-разрешений, будут приняты меры

БАКУ /Trend/ - Призываем граждан использовать систему SMS-разрешений по назначению и не перегружать систему.

Как сообщает в субботу Trend, об этом на сегодняшнем брифинге Оперативного штаба при Кабинете министров сказал председатель Государственного агентства по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при Президенте Азербайджана Ульви Мехтиев.

По его словам, во время предыдущего жесткого режима карантина порядка 60 процентов обращений были не по назначению, в результате чего граждане, нуждающиеся в необходимой услуге, не получали своевременного ответа на свое обращение.

Мехтиев напомнил, что нарушение правил пользования системой SMS-разрешений является нарушением режима карантина, и в связи с этим будут приняты меры в соответствии с законодательством.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев)