Ульви Мехтиев: Против тех, кто нарушает правила использования системы SMS-разрешений, будут приняты меры
БАКУ /Trend/ - Призываем граждан использовать систему SMS-разрешений по назначению и не перегружать систему.
Как сообщает в субботу Trend, об этом на сегодняшнем брифинге Оперативного штаба при Кабинете министров сказал председатель Государственного агентства по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при Президенте Азербайджана Ульви Мехтиев.
По его словам, во время предыдущего жесткого режима карантина порядка 60 процентов обращений были не по назначению, в результате чего граждане, нуждающиеся в необходимой услуге, не получали своевременного ответа на свое обращение.
Мехтиев напомнил, что нарушение правил пользования системой SMS-разрешений является нарушением режима карантина, и в связи с этим будут приняты меры в соответствии с законодательством.
(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев)