Мониторинг знаний учащихся в Азербайджане будет проведен посредством портала "Виртуальная школа"

Общество 20 июня 2020 16:41 (UTC+04:00)
Мониторинг знаний учащихся в Азербайджане будет проведен посредством портала "Виртуальная школа"

БАКУ /Trend/ - Мониторинг знаний учащихся в Азербайджане будет проведен посредством портала "Виртуальная школа".

Как сообщили в субботу Trend в министерстве образования, в этих целях на портале «Виртуальная школа» добавлены новые тестовые задания для II-VIII и X классов азербайджанского и русского секторов.

Тестовые задания будут активны в течение 14 дней с 20 июня. Для выполнения тестовых заданий на портале необходимо перейти в подраздел «Тесты» раздела Teams> General.

"Участие в процессе мониторинга знаний большего числа учащихся позволит получить более четкую картину. Поэтому надеемся, что все заинтересованные стороны (учащиеся, преподаватели, родители, руководство школ) отнесутся к процессу серьезно", - сказали в министерстве.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев)

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