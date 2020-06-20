БАКУ /Trend/ - Мониторинг знаний учащихся в Азербайджане будет проведен посредством портала "Виртуальная школа".

Как сообщили в субботу Trend в министерстве образования, в этих целях на портале «Виртуальная школа» добавлены новые тестовые задания для II-VIII и X классов азербайджанского и русского секторов.

Тестовые задания будут активны в течение 14 дней с 20 июня. Для выполнения тестовых заданий на портале необходимо перейти в подраздел «Тесты» раздела Teams> General.

"Участие в процессе мониторинга знаний большего числа учащихся позволит получить более четкую картину. Поэтому надеемся, что все заинтересованные стороны (учащиеся, преподаватели, родители, руководство школ) отнесутся к процессу серьезно", - сказали в министерстве.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев)