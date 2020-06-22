МЧС Азербайджана усилил контроль пляжей
БАКУ/Trend/ - МЧС приступило к мерам по пресечению использования пляжей на территориях, где введен ужесточенный карантинный режим, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на пресс-службу министерства.
Как говорится в сообщении, в период ужесточенного карантина соответствующие силы МЧС совместно с МВД будут патрулировать прибрежные территории в Баку, Сумгайыте и Абшеронском районе как на суше, так и на воде, а также в Лянкяранском, Масаллинском и Джалилабадском районах.
(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Гюнель Зейналова)
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