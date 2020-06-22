В Азербайджане опубликовано завтрашнее расписание телеуроков для абитуриентов
БАКУ /Trend/ - Министерство образования Азербайджана опубликовало завтрашнее расписание передачи "Время урока для абитуриентов", которая будет транслироваться на канале Mədəniyyət ("Культура"), сообщает в понедельник Trend со ссылкой на минобразования.
Телеуроки в данном формате будут транслироваться до 17 июля.
В передаче абитуриентам будет предоставлена информация об анализе, "шифрах" открытых и закрытых заданий, способах решения комплексных заданий, навыках правильной обработки информации и т.д. Это поможет абитуриентам лучше подготовиться к экзамену.
(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Гюнель Зейналова)
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