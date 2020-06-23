Депутаты высказались насчет формата проведения свадеб в Азербайджане

Общество 23 июня 2020 12:15 (UTC+04:00)
Депутаты высказались насчет формата проведения свадеб в Азербайджане

БАКУ/Trend/ - Одним из видов мероприятий, которые отложены в Азербайджане в связи с введенным режимом карантина, являются свадьбы. В обществе перестали справлять пышные свадьбы, опары стали ограничиваться скромным торжеством с малым числом гостей или же вовсе ЗАГСом.

Комментируя этот вопрос, глава парламентского комитета по труду и социальной политике Муса Гулиев сказал во вторник Trend, что ВОЗ и специалисты различных стран отмечают, что пандемия будет продолжаться.

«Нужно свыкнуться с этими условиями, и вести соответствующий образ жизни. Поэтому необходимо отказаться от свадеб в 400-500 человек, правда, откладывать их тоже нельзя. Просто в нынешних условиях проведение пышных свадеб, как это было раньше, невозможно. Считаю, что Оперативный штаб при Кабмине может подготовить соответствующие инструкции и нормы. К примеру, необходимо ввести какие-то нормы по числу приглашенных гостей, количеству заказываемой еды и продолжительности свадьбы, потому что степень заражения высока. Более того, необходимо соблюдать социальную дистанцию», - сказал Гулиев.

По его словам, представить, что все гости будут на свадьбе в масках, невозможно. Несмотря на ежедневные призывы и штрафы люди все равно не носят масок и на улицах, и в маркетах, тем более, на свадьбах: «Поэтому следует уменьшить число гостей, и, как минимум, измерять температуру на входе, а также выяснить, нет ли у них насморка и других подозрительных симптомов. Кроме того, присутствующие на торжестве гости после свадьбы несколько дней должны обследоваться врачами».

Председатель предложил проводить свадьбы в виде фуршета: «Совсем не обязательно, чтобы люди часами сидели и слушали музыку. Можно сделать так, чтобы на свадьбе участвовали 15-20 членов семьи, прошедших тестирование, близкие родственники, а остальные могут просто прийти, поздравить и уйти. Это тоже вариант для проведения свадеб в сложившихся условиях».

Зампред парламентского комитета по вопросам семьи, женщин и детей Жаля Алиева сказала, что жизнь продолжается, и вопрос проведения свадеб необходимо как-то урегулировать: «Думаю, что свадьбы можно проводить в виде заключения брака с небольшим количеством гостей и соблюдением дистанции. В Турции и других странах уже подготовлены такие программы. Здесь очень важна гражданская ответственность. Государство предпринимает необходимые меры, вводятся правила, даются рекомендации, но все-таки люди, в первую очередь, должны сами беречь себя. Граждане должны понимать свою ответственность, и на некоторое время просто забыть о прежних привычках. Можно провести скромную свадьбу с участием небольшого количества гостей».

В свою очередь зампред парламентского комитета по труду и социальной политике Малахат Ибрагимгызы добавила, что следует соблюдать рекомендации и инструкции Оперативного штаба: «Необходимо думать об окружающих, человек может быть носителем вируса, не чувствуя симптомов, но зараженный от него человек может перенести болезнь тяжело и даже скончаться. Поэтому к данному вопросу необходимо относиться ответственно, потому, что формат азербайджанских свадеб такой, что там невозможно соблюдать социальную дистанцию, тем более надевать маску. Поэтому граждане, независимо от должности, должны выполнять решения Оперативного штаба».

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Гюнель Зейналова)

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