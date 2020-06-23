Борющимся с коронавирусом врачам в Азербайджане выплачены надбавки за май на сумму более 13 млн манатов

БАКУ /Trend/ - Госагентство по обязательному медицинскому страхованию (ОМС) выплатило срочные надбавки за май 8 376 медработникам и 2 476 другим работникам медучреждений, участвующим в борьбе с коронавирусной инфекцией нового типа, сообщает во вторник Trend со ссылкой на Агентство.

Выплаты в соответствии с рабочими часами за май медицинским и другим работникам 87 государственных медицинских учреждений республики (в том числе 61 - в Баку) составили в целом 13,7 миллиона манатов.