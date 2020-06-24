Службы "103" и амбулаторной помощи временно будут в ведении Минздрава Азербайджана

БАКУ/Trend/ - Служба скорой и неотложной медицинской помощи "103" и служба амбулаторной помощи временно будут в ведении Минздрава Азербайджана.

Об этом в среду сказала Trend пресс-секретарь Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) Реване Алиева.

Она отметила, что так будет в период пандемии, добавив, что в структуре TƏBİB изменений нет.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Гюнель Зейналова)