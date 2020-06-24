Службы "103" и амбулаторной помощи временно будут в ведении Минздрава Азербайджана
БАКУ/Trend/ - Служба скорой и неотложной медицинской помощи "103" и служба амбулаторной помощи временно будут в ведении Минздрава Азербайджана.
Об этом в среду сказала Trend пресс-секретарь Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) Реване Алиева.
Она отметила, что так будет в период пандемии, добавив, что в структуре TƏBİB изменений нет.
(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Гюнель Зейналова)
Лента новостей
В рамках борьбы с мраморным клопом в регионе Самегрело ведется обработка территорий термическим туманом
В Азербайджане выявлены 508 новых случаев инфицирования коронавирусом, вылечились 335 человек, шестеро скончались - Оперативный штаб
При поддержке вице-президента Фонда Гейдара Алиева Лейлы Алиевой студент Азербайджанской академии художеств избавился от инвалидной коляски (ВИДЕО)
Борющимся с коронавирусом врачам в Азербайджане выплачены надбавки за май на сумму более 13 млн манатов