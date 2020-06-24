Слово об азербайджанском друге (ФОТО)

БАКУ/Trend/ - Друг, тем более настоящий, на всю жизнь – главное достижение человека. Быстротечность времени и уходящие годы позволяют более четко осознать это.

У меня есть такой друг. Мы пережили с ним вместе непростые годы Исламской революции в Иране, объехали почти всю эту ставшую близкой нам страну, не потеряли друг друга после распада нашей ранее единой Великой страны, поддерживаем неформальный контакт и сейчас. Всегда знаю, что в славном городе Баку у меня есть друг, с которым я могу поделиться всеми радостями и невзгодами, который позвонит мне в нужный момент и скажет добрые слова.

Зовут его Вахдат Мамедага оглы Султан-Заде. Он уважаемый

в Азербайджане человек, Чрезвычайный и полномочный посол, кавалер высоких азербайджанских государственных наград.

Для меня же он был и остается Вахдатом. Сейчас я чаще всего добавляю к этому уважительное обращение - муаллим.

В азербайджанско-иранской этимологии "вахдат" означает такие важные понятия как «единство», «цельность», «неразделимость» и «сплоченность». Применительно к человеку это можно понимать как цельный, внутренне собранный представитель рода человеческого.

Вахдат муаллим как раз и является таким человеком. Он всегда стремился и, уверен, продолжает стремиться сделать все, чем занимается, наилучшим образом.

Таким он был в годы нашей совместной работы на советской дипломатической службе, также с полной отдачей трудился на благо Азербайджанской Республики.

Апогеем его дипломатического мастерства стала успешная

и результативная работа в качестве Чрезвычайного и полномочного посла Азербайджана в Туркменистане. А было ему тогда почти 80 лет!

После выхода на пенсию Вахдат муаллим не остался в стороне от дипломатии и решения насущных задач своей страны. Как истинный патриот, он активно участвует в общественно-политической жизни Азербайджанской Республики, способствует ее успешному и плодотворному развитию.

В эти дни исполняется пятьдесят с лишним лет как Вахдат Мамедага оглы Султан-Заде вступил на дипломатическую стезю, и я хотел бы сердечно поздравить его с этой знаменательной датой и пожелать крепкого здоровья и новых творческих и дипломатических успехов.

Евгений Островенко

Заслуженный работник дипломатической службы Российской Федерации