Определенной части сотрудников АН Азербайджана разрешили выходить на работу

БАКУ/Trend/ - Не более 20% от общего числа сотрудников научных учреждений и организаций АН Азербайджана разрешено выходить на работу по еженедельно составляемому графику в виде дежурств, сообщает в четверг Trend со ссылкой на Академию

Президент НАНА, академик Рамиз Мехтиев 22 июня 2020 года подписал распоряжение "О введении ограничений в рабочий график НАНА в связи с ужесточением особого карантинного режима", подразумевающее привлечение не более 20% от общего числа сотрудников научных учреждений и организаций АН Азербайджана к работе по еженедельно составляемому графику в виде дежурств.

В распоряжении также говорится, что рабочий график устанавливается с 10:00 до 19:00, и привлечение к работе лиц старше 65 лет не допускается.

В документе также отражено предоставление отпуска сотрудникам согласно графику летних отпусков.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Гюнель Зейналова)