В Азербайджане за нарушение карантина к ответственности привлечены более 1 200 человек

Общество 26 июня 2020 12:49 (UTC+04:00)
В Азербайджане за нарушение карантина к ответственности привлечены более 1 200 человек

БАКУ/Trend/ - За нарушение ужесточенного карантинного режима, введенного на территории городов Баку, Сумгайыт, Гянджа, Лянкяран, Евлах, Масаллы, Джалилабад и Абшеронского района в связи с предотвращением распространения коронавирусной инфекции (COVİD-19), с 00.00 23.06.2020 до 00.00 24.06.2020 к ответственности по ст. 211.1. Кодекса об административных проступках были привлечены 885 человек, находившихся в транспортных средствах, а за неиспользование средств индивидуальной защиты в такси и автобусах по ст. 211.2 – 363 человека, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на Главное управление Государственной дорожной полиции (ГУГДП).

Всего к административной ответственности были привлечены 1 248 участников движения.

В ГУГДП отметили, что за сутки в результате проверок на постах были возвращены 518 автомобилей, 211 из которых направлялись в районы, а 307 – в столицу.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Гюнель Зейналова)

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