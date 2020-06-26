В Азербайджане за нарушение карантина к ответственности привлечены более 1 200 человек

БАКУ/Trend/ - За нарушение ужесточенного карантинного режима, введенного на территории городов Баку, Сумгайыт, Гянджа, Лянкяран, Евлах, Масаллы, Джалилабад и Абшеронского района в связи с предотвращением распространения коронавирусной инфекции (COVİD-19), с 00.00 23.06.2020 до 00.00 24.06.2020 к ответственности по ст. 211.1. Кодекса об административных проступках были привлечены 885 человек, находившихся в транспортных средствах, а за неиспользование средств индивидуальной защиты в такси и автобусах по ст. 211.2 – 363 человека, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на Главное управление Государственной дорожной полиции (ГУГДП).

Всего к административной ответственности были привлечены 1 248 участников движения.