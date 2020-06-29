В Азербайджане внесены изменения в закон о телекоммуникациях
БАКУ /Trend/ - На сегодняшнем заседании Милли Меджлиса (парламента) на обсуждение в третьем чтении был вынесен вопрос о поправке в закон "О телекоммуникациях", сообщает в понедельник Trend.
В закон было предложено включить два пункта - 1.0.20 и 7.10-1.
Пункт 1.0.20 предложен в следующей редакции:
"1.0.20. национальный администратор доменных названий "az" - полномочное лицо, осуществляющее администрирование доменных названий в высокоуровневой доменной зоне с кодом страны".
Пункт 7.10-1 предложен в следующей редакции:
"7.10-1. регистрация доменных названий в высокоуровневой доменной зоне с кодом страны "az" и сумма оплаты по их техническому обслуживанию устанавливаются национальным администратором доменных названий с согласования со структурой при соответствующем органе исполнительной власти".
(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова)