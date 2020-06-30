Азербайджан добился созыва сессии Генассамблеи ООН

Общество 30 июня 2020 16:35 (UTC+04:00)
Азербайджан добился созыва сессии Генассамблеи ООН

БАКУ /Trend/ - В период, когда реальность ознаменовалась антиутопическими сценариями и COVID-19 стал управлять нашей жизнью, мало кто мог предполагать, что мы разочаруемся в международных институтах, которые по идее призваны обеспечивать безопасность во всем мире, передает во вторник Trend со ссылкой на платформу Modern Diplomacy.

Наряду с прогнозированием времени окончания пандемии и ситуации в постпандемический период здравоохранительные органы, ученые, политические деятели большинства стран стремятся облегчить страдания миллионов людей во всем мире, спасти их от этой болезни и стабилизировать общую ситуацию.

«Азербайджан был в числе стран, которые своевременно приняли превентивные меры сразу после того, как стало известно о первом случае заражения 28 февраля. Так, правительство страны объявило о введении карантинного режима и даже усилило его, как того требовала ситуация. Специальный Фонд поддержки борьбы с коронавирусом был создан 19 марта 2020 года Указом Президента, и правительство подготовило девять программ на общую сумму около 3,5 миллиарда манатов (2,05 миллиарда долларов), что равно трем процентам ВВП страны, с целью поддержки экономики и расширения объема социальных выплат», - говорится в сообщении.

Ряд новых больниц был специально построен для пациентов с COVID-19, а также было открыто производство медицинских масок.

«Как и многие другие страны мира, Азербайджан все еще борется с проблемами, вызванными COVID-19. Однако он делает это хорошо последовательно и эффективно, что вселяет уверенность в том, что однажды мы победим этот глобальный эпидемиологический кризис и вернемся к нормальной жизни», - отмечается в сообщении.

Азербайджан не останавливался на достигнутом, так как динамика пандемии показывает, что «никто не в безопасности, пока все не в безопасности».

«Будучи действующим председателем Тюркского совета и Движения неприсоединения (ДН), страна инициировала две онлайн-встречи на высшем уровне этих двух организаций 16 апреля и 4 мая соответственно. Будучи ярым сторонником ценности международного сотрудничества и солидарности, было вполне ожидаемо, что Азербайджан инициирует дискуссию в этих институтах, чтобы консолидировать усилия для поиска эффективного решения проблемы и ее последствий для экономик всех стран», - говорится в информации.

Таким образом, отмечается в сообщении, Азербайджан вновь взял на себя руководящую роль по продвижению норм и ценностей, в которые он верит, в частности, в такое тяжелое для всех время.

«В ходе онлайн-саммита ДН была выдвинута Президентом Ильхамом Алиевым важная идея о созыве специальной онлайн-сессии Генеральной Ассамблеи ООН по COVID-19 на уровне глав государств и правительств. Эта инициатива показала важность принятия мер международными организациями для предотвращения последствий COVID-19 и объединения глобальных усилий путем активизации сотрудничества в противовес самоизоляции ряда государств», - говорится в сообщении.

По мнению Modern Diplomacy, именно доверие к Азербайджану со стороны стран-членов ДН и всего сообщества ООН позволили поддержать предложение о созыве специальной сессии Генеральной Ассамблеи ООН в ответ на COVID-19 более чем 130 государствам-членам ООН, что составляет 2/3 членов ООН.

«Единственной страной, которая отвергла эту инициативу, была Армения, однако решение было принято в рамках «процедуры молчания» большинством государств-членов ООН. Пока что состоялось только 30 специальных сессий Генеральной Ассамблеи ООН», - отмечается в сообщении.

Modern Diplomacy еще раз подчеркнули, что данный кризис здравоохранения по-прежнему представляет собой большую проблему для существования человечества в привычной системе международных отношений.

«Азербайджан еще раз, как сторонник сотрудничества и солидарности, верящий эффективность международных институтов в решении глобальных вопросов, выполнил свою роль, инициировав и добившись созыва специальной сессии Генеральной Ассамблеи ООН в ответ на COVID- 19. Усилия Азербайджана по достижению глобальной солидарности были поддержаны сначала в рамках Движения неприсоединения, а затем и сообществом ООН», - говорится в сообщении.

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