ГЭЦ Азербайджана провел очередные выпускные экзамены

БАКУ /Trend/ - Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) провел очередные выпускные экзамены для 9-х классов, приемные экзамены в колледжи и экзамен по азербайджанскому языку (государственный язык), сообщает в четверг Trend со ссылкой на Центр.

С завтрашнего дня начнется обработка вопросников и экзаменационных протоколов.

Ответы будут объявлены в ближайшие пять дней.