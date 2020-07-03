В Азербайджане в регионах с действием ОМС уже проведено свыше 1200 дорогостоящих операций

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане на 23 территориях, где введено обязательное медицинское страхование (ОМС), до настоящего времени уже проведены 1205 дорогостоящих операций, оказано 5 452 520 медицинских услуг, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на Госагентство по обязательному медицинскому страхованию.