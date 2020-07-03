В Азербайджане состоялись очередные выпускные экзамены

БАКУ /Trend/ - Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) провел очередные выпускные экзамены для 9-х классов, приемные экзамены в колледжи на базе 9-летнего образования, экзамены по азербайджанскому языку (государственный язык) и приемный экзамен в Военный лицей им Г. Алиева, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на Центр.

С завтрашнего дня начнется обработка вопросников и экзаменационных протоколов. Результаты будут объявлены в ближайшие 5 дней.

ГЭЦ сообщает, что согласно требованиям в условиях пандемии, входить в здания, где проводились экзамены, разрешалось лишь в медицинских масках.

Пропускной режим был скорректирован в соответствии с новыми правилами, экзаменационная комиссия была обеспечена соответствующими защитными средствами (спецодежда, перчатки, медицинские маски).