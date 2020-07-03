В эти дни "ASAN xidmət" не будет работать

Общество 3 июля 2020 22:34 (UTC+04:00)
В эти дни "ASAN xidmət" не будет работать

БАКУ /Trend/ - С целью снижения скорости распространения вируса COVID-19, а также для минимизации осложнений, которые он может вызвать, в Баку, Джалилабаде, Гяндже, Лянкаране, Масаллы, Сумгайыте, Евлахе, Абшеронском районе, а также Геранбойе, Гейгеле, Мингячевире, Барде, Хачмазе, Самухе, Сиязане и Шеки особый карантинный режим был продлен с 06.00 5 июля до 06.00 20 июля.

Как сообщает Trend, в рамках мероприятий по снижению динамики заражения вирусом 5-6 июля все центры ASAN xidmət и ASAN Kommunal в Баку, а также региональные центры ASAN xidmət в Гяндже, Масаллы, Сумгайыте, Мингячевире, Барде, Шеки будут предоставлять услуги гражданам, которые предварительно взяли очередь на соответствующее число через сайт www.asan.gov.az и колл-центр "108". В то же время граждане, которые были заранее проинформированы о том, что их документы будут готовы, могут обратиться в эти центры и получить свои документы. В отмеченные дни не будет выдаваться онлайн-очередь для соответствующих центров через колл-центр "108" и мобильное приложение ASAN xidmət.

11, 12, 18, 19 июля в этих центрах будет нерабочий день.

В другие дни граждане могут воспользоваться услугами, обратившись в центры согласно соответствующим правилам. Так, с 27 апреля прием граждан в центрах ASAN xidmət и ASAN Kommunal осуществляется путем предварительной очереди через мобильное приложение ASAN xidmət, веб-сайт www.asan.gov.az и колл-центр "108".

Тэги:
Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.
Шахин Мустафаев освобожден от должности Национального координатора
Шахин Мустафаев освобожден от должности Национального координатора
В эти дни &quot;ASAN xidmət&quot; не будет работать
В эти дни "ASAN xidmət" не будет работать
Благодарственные письма: Господин Президент, мы поддерживаем все Ваши решения, принятые во благо каждого гражданина
Благодарственные письма: Господин Президент, мы поддерживаем все Ваши решения, принятые во благо каждого гражданина
Loading Bars
Лента новостей
Air France намерена сократить более 7 тыс. рабочих мест Европа 23:05
Ученые из Швеции представили модель для прогнозирования уровня солнечного излучения В мире 22:53
415 человек выздоровели от коронавируса в Казахстане Казахстан 22:45
Эрдоган о переговорах с Путиным и Рухани Турция 22:40
Шахин Мустафаев освобожден от должности Национального координатора Политика 22:40
В эти дни "ASAN xidmət" не будет работать Общество 22:34
В Израиле объявили вторую волну коронавируса Израиль 22:31
В Англии умер самый старый кот в мире Европа 22:20
Благодарственные письма: Господин Президент, мы поддерживаем все Ваши решения, принятые во благо каждого гражданина Политика 22:08
ВОЗ: коронавирус не стал более агрессивным вследствие мутации В мире 21:58
Глава МИД Пакистана заразился коронавирусом Другие страны 21:40
В Турции число выздоровевших от коронавируса превысило 178 тысяч Турция 21:35
Жан Кастекс вступил в должность премьера Франции на церемонии в Матиньонском дворце Европа 21:21
МАГАТЭ заявило об отсутствии ядерных материалов на месте пожара на объекте в Натанзе Ядерная программа 21:07
В случае скученности пассажиров будут задействованы дополнительные автобусы - Шахмар Мовсумов Общество 20:31
Противовирусные препараты следует принимать только по назначению врача - TƏBİB Общество 20:20
Рыбный сезон на весь год? Этот магазин ломает стереотипы (ФОТО) Общество 20:05
Статус разрешения на передвижение можно проверить в электронном кабинете - Ульви Мехтиев Общество 19:59
TƏBİB: Дальнейшее распространение инфекции будет предотвращено Общество 19:51
Шахмар Мовсумов: В аптеках нет дефицита медицинских масок Общество 19:22
Рамин Байрамлы: В Нахчыване на сегодня выявлено 142 случая инфицирования Общество 19:12
В Иране сэкономили $60 млн. благодаря установке двух самоподъемных плавучих буровых установок Экономика 18:57
В список пострадавших сфер деятельности планируется внести изменения - Шахмар Мовсумов Общество 18:56
Шахмар Мовсумов: Ответственность за смерть 235 человек лежит и на нарушителях карантина Общество 18:48
Пандемия привела к резкому росту смертей от сердечных заболеваний в США США 18:43
TƏBİB: В Азербайджане начали проводить серологические тесты Общество 18:42
Джорджо Армани стал послом Всемирной туристской организации ООН Европа 18:37
Выходящие из дома инфицированные лица понесут уголовную ответственность - Шахмар Мовсумов Общество 18:34
При получении SMS-разрешения нужно отправить серию и номер автомобиля для его использования - Ульви Мехтиев Общество 18:30
TƏBİB: Среди медперсонала тоже есть случаи заражения Общество 18:15
Минздрав Азербайджана: Началось лекарственное обеспечение больных коронавирусом, лечащихся дома Общество 18:09
Ульви Мехтиев: Предприятия должны сами организовать перевозку своих работников Общество 18:05
Цифровизация является драйвером экономического роста Азербайджана Бизнес 18:02
Американская колонна подверглась нападению на востоке Сирии США 18:01
Отмечены случаи злоупотребления системой разрешений - Ульви Мехтиев Общество 17:56
«Ryanair» ждет решения правительства Грузии о начале авиасообщения Грузия 17:51
В Казахстане в сутки производят более 680 тысяч масок Казахстан 17:47
Аннулировано около 85 тысяч разрешений - Ульви Мехтиев Общество 17:46
TƏBİB: В Баку заполненность коек достигает 80-85% Общество 17:44
В Азербайджане более 55% заражений коронавирусом приходится на долю Баку Общество 17:41
Власти Пекина за три недели протестировали на коронавирус более 10 млн человек Другие страны 17:38
TƏBİB: В последние дни смертельные случаи имеют место как среди молодых, так и людей без сопутствующих заболеваний Общество 17:37
Рамин Байрамлы: Если бы мы не ввели карантинный режим, случаев заражения могло быть больше Общество 17:32
В Устав Государственной налоговой службы внесены изменения Политика 17:28
В Азербайджане число летальных случаев от коронавируса меньше 2% Общество 17:27
В Азербайджане выявлено 583 новых случая инфицирования коронавирусом, вылечились 395, скончались 7 человек - Оперативный штаб Общество 17:25
Шахмар Мовсумов: Мы столкнулись с той же проблемой, что и весь мир Общество 17:20
PETRONAS Carigali в Туркменистане объявляет тендер на закупку быстроходного судна Тендеры 17:18
«Татнефть» в Туркменистане объявляет тендер на строительно-монтажные работы Тендеры 17:18
В Баку создается новая туристическая зона (ФОТО) Экономика 17:16
Агентство пищевой безопасности Азербайджана выявило нарушения еще в 88 объектах (ФОТО) Общество 17:06
Кабмин Азербайджана утвердил решение о продлении карантинного режима Общество 17:06
Оперативный штаб при Кабмине Азербайджана провел брифинг Общество 17:05
АЖД: По субботам и воскресеньям электрички ходить не будут Общество 17:02
В июне минтруда Азербайджана выдало соцвыплаты более 3-м миллионам лиц Общество 16:57
МОМ оказывает содействие Туркменистану в разработке плана по борьбе с торговлей людьми Туркменистан 16:54
Высказывания ряда стран по поводу Айя-Софии - прямое вмешательство во внутренние дела Турции - Эрдоган Турция 16:45
В Азербайджане состоялись очередные выпускные экзамены Общество 16:36
Испания готовит инвестиционный план по восстановлению экономики на €150 млрд Европа 16:33
Минздрав: Обращаться в поликлиники Баку в связи с COVİD-19 следует только столичным жителям Общество 16:30
Президент Ильхам Алиев направил письмо Дональду Трампу Политика 16:24
Азербайджан наращивает экспорт овощей в Россию Бизнес 16:14
Граждане Грузии не смогут посетить Данию Грузия 16:11
Центробанк Азербайджана проведет аукцион на торговой площадке Bloomberg Финансы 16:06
SOCAR планирует выпустить еще одну партию нового полимера Энергетика 16:04
В Алматы на антикризисные меры реализуют 216 проектов Казахстан 16:04
Арье Гут: Израиль и Азербайджан на протяжении истории не предавали друг друга, мы всегда были рядом, плечом к плечу Точка зрения 16:02
Иран снял запрет на экспорт томатной пасты Экономика 15:54
В Азербайджане было бы здорово развить литературный туризм– Виталий Молчанов (ФОТО) Интервью 15:53
Bank BTB увеличил совокупные обязательства Финансы 15:34
Из Азербайджана морем в Казахстан отправлено еще 26 человек Общество 15:29
Индия продлила запрет на международные авиарейсы до конца июля Другие страны 15:25
Значительно увеличился экспорт продукции Азербайджана в Швейцарию Финансы 15:19
Умер отец Хабиба Нурмагомедова Россия 15:18
Kapital Bank приступил к расширению ипотечного кредитования Финансы 15:18
В Пакистане поезд протаранил на переезде автобус с паломниками Другие страны 15:17
Азербайджан и Индонезия подпишут меморандум в области энергетики Энергетика 15:12
ОЭСР поможет Туркменистану в улучшении правовой среды для предпринимательства Бизнес 15:10
Медучреждения Азербайджана получают индивидуальные защитные средства в рамках инициативы ЕС и ВОЗ (ВИДЕО) Общество 15:09
В Азербайджане запущен пилотный проект по разведению высокопродуктивных пород животных (ФОТО) Бизнес 14:59
Завтра в Баку солнечно - до 33 градусов тепла Общество 14:56
Кабмин Испании одобрил меры на €50 млрд для восстановления экономики после пандемии Европа 14:54
Жан Кастекс назначен новым премьер-министром Франции Европа 14:53
Заповедник "Хыналыг" включен в список кандидатов Всемирного наследия ЮНЕСКО Общество 14:53
ОЭСР о влиянии Covid-19 на экономику Туркменистана Туркменистан 14:53
Премьер Греции объявил о выделении дополнительных €3,5 млрд на поддержку бизнеса Европа 14:51
Он навсегда останется гением азербайджанского музыкального искусства - Зохрабу Адыгезалзаде исполнилось бы 80… Культура 14:43
В Туркменистане государство выделило 2,500 тыс га для посева лука и картофеля Бизнес 14:37
Текущий операционный баланс Азербайджана стабилен и устойчив Финансы 14:37
Соглашение о ЗСТ между ЕАЭС и Израилем может быть заключено в 2020 году Израиль 14:36
Актеры театра КВН "Planet Parni iz Baku" поддержали Бахрама Багирзаде (ВИДЕО) Культура 14:35
В Азербайджане перенесен процесс перевода студентов Общество 14:35
В Азербайджане будут повторно проведены онлайн-собеседования для учителей Общество 14:31
В Баку будет ограничено движение на одном из основных проспектов Общество 14:28
ТРАО продолжит разведку нефти и газа еще в двух провинциях Турции Турция 14:26
Доходы ЗАО "Южный газовый коридор" растут Энергетика 14:09
Объем перевалки грузов через турецкий порт Мерсин превысил в январе-мае 14 млн тонн Турция 14:07
Объем перевалки грузов из Ирана через порты Турции превысил 200 тысяч тонн Турция 14:07
В Иране за сутки умерли 154 пациента с коронавирусом Общество 14:00
В Баку возобновляется работа экспресс-автобусов Общество 13:55
Все новости