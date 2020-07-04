Владельцы автомобилей могут привлекаться к ответственности за их использование в нерабочее время - Кямран Алиев

БАКУ /Trend/ - Лица, которым разрешено работать на территориях, где объявлен жесткий карантинный режим, могут привлекаться к ответственности за использование личных автомобилей в нерабочее время.

Об этом в субботу сказал Trend начальник отдела по связям с общественностью Главного управления государственной дорожной полиции (ГУГДП) полковник полиции Кямран Алиев.