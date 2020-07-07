За последние 6 лет объем воды в реке Кура уменьшился на 25% - НАНА

БАКУ /Trend/ - Начиная с 2014 года и в последующие шесть лет объем воды реки Кура уменьшился на 25%.

Об этом сказал замдиректора по научной работе Института географии имени академика Г. Алиева НАНА, доцент Магеррам Гасанов, сообщает во вторник Trend.

Он подчеркнул, что для удовлетворения нужд страны используется только четверть воды Куры.

Обосновывая причины этого процесса, ученый сказал, что 70% водного запаса Азербайджана зависит от уровня воды, формируемой в соседних странах.

Он отметил, что в ходе его недавней командировки на прибрежные территории Куры выяснилось, что на территории Нефтчалинского и Сальянского районов морская вода Каспия смешивается с Курой, и жители страдают от нехватки питьевой воды.

Ученый считает, что для исправления ситуации необходимо очистить дельту Куры в месте ее слияния с Каспием, так как в противном случае, если в Куре поднимется уровень воды, это приведет к наводнениям.

Замдиректора Института добавил, что увеличение испарений в связи с глобальным потеплением, таяние ледников, сокращающийся объем осадков являются основными причинами падения уровня воды в Куре.

Магеррам Гасанов добавил, что считает целесообразным повторную переработку воды, которую после очистки сбрасывают в море, призвав всех экономить воду.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова.)