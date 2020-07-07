Изменено решение по применению нового механизма финансирования в вузах Азербайджана
БАКУ /Trend/ - Кабмин Азербайджана внес изменение в постановление «О применении нового механизма финансирования в вузах и по степени магистратуры Национальной академии наук Азербайджана», сообщает во вторник Trend.
Согласно постановлению, утвержден размер ежегодных расходов, приходящихся на каждого обучающегося по уровню докторантуры вузов (за исключением диссертантуры ) по государственному заказу в отдельных областях науки.
Утвержденное постановлением приложение № 1 "Размер ежегодных расходов, приходящихся на каждого обучающегося по уровню бакалавриата вузов по государственному заказу по отдельным специальностям и по уровню основного (высшего базового) медицинского образования" дано в новой редакции.
(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: )
Лента новостей
Рахиб Мамедзаде - "Маленький принц" большой сцены. От мечты стать летчиком до популярного актера (ФОТО)
Агентство по развитию МСБ Азербайджана о поддержке предпринимателей в зонах ужесточенного карантинного режима
Утверждена стратегия по совершенствованию выставочной деятельности и организации конференций в Туркменистане
Агентство пищевой безопасности Азербайджана назвало число предприятий-нарушителей карантинного режима (ФОТО)
Минэкономики Азербайджана выявило сотни нарушений карантинного режима на объектах предпринимательства