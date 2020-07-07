Изменено решение по применению нового механизма финансирования в вузах Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Кабмин Азербайджана внес изменение в постановление «О применении нового механизма финансирования в вузах и по степени магистратуры Национальной академии наук Азербайджана», сообщает во вторник Trend.

Согласно постановлению, утвержден размер ежегодных расходов, приходящихся на каждого обучающегося по уровню докторантуры вузов (за исключением диссертантуры ) по государственному заказу в отдельных областях науки.

Утвержденное постановлением приложение № 1 "Размер ежегодных расходов, приходящихся на каждого обучающегося по уровню бакалавриата вузов по государственному заказу по отдельным специальностям и по уровню основного (высшего базового) медицинского образования" дано в новой редакции.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: )