В «Ичеришехер» будет создан новый музей

БАКУ /Trend/ - Решение о создании музея во Дворце бакинских ханов, расположенном в Государственном историко-архитектурном заповеднике «Ичеришехер», уже принято и в течение следующего года мы планируем его открытие.

Об этом в видеопроекте "PREZİDENT. Müstəqillik. Təhlükəsizlik. Rifah" сказал председатель правления Управления Государственного историко-архитектурного заповедника «Ичеришехер» Аскер Алекперов, сообщает в среду Trend.

Алекперов отметил, что Президент Ильхам Алиев и Первая Леди Мехрибан Алиева уделяют большое внимание сохранению культурного наследия Азербайджана. Благодаря этой заботе и вниманию в "Ичеришехер" осуществляются масштабные ремонтные и реставрационые работы: «За последние годы в Ичеришехер эти работы проведены в Девичьей башне, Дворце ширваншахов, мечетях «Бейляр» и «Мухаммад». По поручению Президента Ильхама Алиева и Первого вице-президента Мехрибан Алиевой два года назад мы начали капитальные ремонтно-восстановительные работы во Дворце бакинских ханов, а в 2016 году – реставрацию подземной бани, относящейся к XVII веку, обнаруженной во время археологических раскопок, проводимых у ворот «Гоша гала». Мы уже открыли эти объекты после ремонта».

Алекперов отметил, что несмотря на трудный период, связанный с пандемией, 29 июня Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева ознакомились с реставрационными работами, проводимыми в этой части Государственного историко-архитектурного заповедника «Ичеришехер». Реставрационные работы, осуществляемые по инициативе Первой леди Мехрибан Алиевой и поддержке Фонда Гейдара Алиева в Ичеришехер, вошедшего в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО, и демонстрирующего древнюю и богатую историю азербайджанского народа, охватывают и ворота «Гоша Гала». Глава государства дал поручения относительно ремонтно-восстановительных работ оставшейся части крепостных стен, проведение которых планируется. Общая протяженность стен около 900 метров, общая площадь - 19 тысяч квадратных метров».

Начальник Управления добавил, что до периода пандемии ежегодно в числе туристов, посещающих Ичеришехер, отмечался рост на 20-30%: «Надеемся, что пандемия скоро закончится, и мы опять будем рады встречать гостей в Ичеришехер».

(Текст: Кямаля Сеидова.)