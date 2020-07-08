В Геранбойском и Гейгельском районах также будет введен ужесточенный режим карантина

БАКУ/Trend/ - В Геранбойском и Гейгельском районах также будет введен особый ужесточенный режим карантина.

По данным Trend, в связи с этим Кабинет Министров внес изменения в постановление "о дополнительных мерах по ужесточению особого карантинного режима на территории городов Баку, Сумгайыт, Гянджа, Лянкяран, Евлах, Масаллы, Джалилабад, Мингячевир, Геранбой, Гейгель и Абшеронского, Бардинского, Самухского, Сиязаньского, Шекинского, Хачмазского районов".

Решение вступает в силу с сегодняшнего дня.