В Геранбойском и Гейгельском районах также будет введен ужесточенный режим карантина
БАКУ/Trend/ - В Геранбойском и Гейгельском районах также будет введен особый ужесточенный режим карантина.
По данным Trend, в связи с этим Кабинет Министров внес изменения в постановление "о дополнительных мерах по ужесточению особого карантинного режима на территории городов Баку, Сумгайыт, Гянджа, Лянкяран, Евлах, Масаллы, Джалилабад, Мингячевир, Геранбой, Гейгель и Абшеронского, Бардинского, Самухского, Сиязаньского, Шекинского, Хачмазского районов".
Решение вступает в силу с сегодняшнего дня.
Лента новостей
Рамин Мамедов: Азербайджан воспринимается в мире как государство, способное внести вклад в решение глобальных проблем
Привлеченные к учениям войска возвращаются в пункты постоянной дислокации - минобороны Азербайджана (ФОТО)
В Азербайджане выявлено 542 новых случая инфицирования коронавирусом, вылечились 465, скончались 9 человек - Оперативный штаб
Бакинец - мэр израильского города, победившего коронавирус, дал рекомендации по борьбе с пандемией (ВИДЕО)
Распространены видеокадры операции по разоблачению худрука Госоркестра духовых инструментов Лютфи Гадирова
Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение об исполнении бюджета Госнефтефонда Азербайджана на 2019 год
Мэтр телевидения Шаргия Гусейнова: В Германии нет мощных призывов соблюдать карантин. Один раз сказали - народ сделал
Джавид Османов: Называющий себя оппозицией т.н. "Национальный совет" стал инструментом в руках армян
Азербайджан и Украина проведут заседание межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству
Арестован художественный руководитель Госоркестра духовых инструментов - генпрокуратура Азербайджана