Первый вице-президент Мехрибан Алиева дала поручение в связи с решением жилищных проблем семей шехидов (ФОТО)

Общество 8 июля 2020 20:43 (UTC+04:00)
Первый вице-президент Мехрибан Алиева дала поручение в связи с решением жилищных проблем семей шехидов (ФОТО)

БАКУ/Trend/ - Президент Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиева немедленно выразила позитивное отношение на обращение об улучшении жилищных условий проживающих в Мингячевире членов семей прапорщиков Адиля Адильзаде и Теймура Гасымова, ставших шехидами в Апрельских боях 2016 года.

Об этом Trend сообщили в Общественном объединении поддержки семей шехидов "Зафар".

Обе семьи, являющиеся членами ОО "Зафар", многие годы жили в трудных условиях в аварийных домах. Об их обращении в связи с ремонтом аварийных домов, адресованном ОО, организация сообщила руководству Фонда Гейдара Алиева.

Президент Фонда Мехрибан Алиева дала поручение о строительстве и сдаче новых домов с необходимыми бытовыми условиями вместо аварийных домов семей шехидов. В кратчайшие сроки будут построены новые жилые дома и отданы семьям шехидов.

Этот шаг Мехрибан Алиевой вновь доказывает, что в период борьбы с пандемией коронавируса в нашей стране не остался без внимания ни один социальный проект. Социально-бытовые проблемы семей шехидов решаются на самом высоком уровне.

Каждая семья шехидов - напоминание о наших героях. Все мы должны уважать и заботится о них. Мехрибан ханым – прекрасный пример такого отношения.

От имени семей шехидов Общественное объединение поддержки семей шехидов "Зафар" благодарит президента Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиеву за внимание и заботу.

Первый вице-президент Мехрибан Алиева дала поручение в связи с решением жилищных проблем семей шехидов (ФОТО) - Gallery Image
Первый вице-президент Мехрибан Алиева дала поручение в связи с решением жилищных проблем семей шехидов (ФОТО) - Gallery Image
Первый вице-президент Мехрибан Алиева дала поручение в связи с решением жилищных проблем семей шехидов (ФОТО) - Gallery Image
Первый вице-президент Мехрибан Алиева дала поручение в связи с решением жилищных проблем семей шехидов (ФОТО) - Gallery Image
Первый вице-президент Мехрибан Алиева дала поручение в связи с решением жилищных проблем семей шехидов (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Первый вице-президент Мехрибан Алиева дала поручение в связи с решением жилищных проблем семей шехидов (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Первый вице-президент Мехрибан Алиева дала поручение в связи с решением жилищных проблем семей шехидов (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Первый вице-президент Мехрибан Алиева дала поручение в связи с решением жилищных проблем семей шехидов (ФОТО) - Gallery Thumbnail
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