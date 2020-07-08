В Азербайджане расширена территория единовременной помощи в размере 190 манатов

БАКУ/Trend/ - Увеличено количество территорий единовременной выплаты в размере 190 манатов.

Как сообщает Trend, в связи с этим внесены изменения в постановление Кабинета Министров "о предоставлении единовременной выплаты в размере 190 манатов по городам Баку, Сумгайыт, Гянджа, Ленкяран и Абшеронскому, Евлахскому, Джалилабадскому, Масаллинскому районам".

В соответствии с изменениями, внесенными в постановление Кабинета Министров Азербайджана от 23 июня 2020 года № 216 "о предоставлении единовременной выплаты в размере 190 манатов по городам Баку, Сумгайыт, Гянджа, Ленкяран и Абшеронскому, Евлахскому, Джалилабадскому, Масаллинскому районам":

В части первой слово " города","города Мингячевир, Шеки, Евлах" и "Абшеронский, Евлахский, Джалилабадский, Масаллинский районы" заменить словами "Абшеронский, Джалилабадский, Масаллинский, Геранбойский, Гейгельский, Бардинский, Самухский, Сиязаньский, Хачмазский районы".

Министерство труда и социальной защиты населения и Министерство финансов будут решать вопросы, вытекающие из этого постановления.