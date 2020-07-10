БАКУ /Trend/ - В Азербайджане с полицейских постов возвращено 330 автомобилей, за нарушение карантинного режима к административной ответственности привлечены 1 440 участников движения, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на Главное управление государственной дорожной полиции (ГУГДП).