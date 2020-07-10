БТА прокомментировало плотный пассажиропоток в автобусах

БАКУ /Trend/ - Приостановление работы метро в рамках ужесточенного режима карантина повысило потребность в автобусах, сказал в пятницу Trend глава пресс-службы Бакинского транспортного агентства (БТА) Маис Агаев.

По его словам, это естественно, потому что после закрытия метро единственным видом общественного транспорта стали автобусы: «В этой связи были пущены экспресс-автобусы по 7 направлениям, а также увеличено число автобусов на действующих маршрутах. Если до 3 июля на линии ежедневно выходили 1650 автобусов по 153 маршрутам, то сейчас их число составляет 1850 единиц. Ежедневно утром и вечером по необходимым направлениям запускаются дополнительные автобусы. Каждый день для работы на экспресс-линиях привлекается свыше 70 автобусов. Если обратить внимание на период с апреля по май, то в области пассажирских перевозок никаких серьезных аварий не было, благодаря противоэпидемическим мерам заражений среди работников транспорта нет.

Да, утром и вечером наблюдается рост пассажиропотока. Сегодня число поездок как в экспресс-автобусах, так и в автобусах регулярных маршрутов превышает 940 тысяч. Эта цифра ежедневно растет. До 3 июля, когда работало метро, в автобусах ежедневно отмечалось более 824 тысяч поездок. График работы экспресс-автобусов тоже был изменен для удовлетворения потребностей пассажиров. Экспресс-автобусы работают в режиме от 06:30 до 21:00 . То есть, предпринимаются все необходимые шаги во избежание плотного пассажиропотока. Пассажиры тоже должны предпринимать определенные шаги. В первую очередь - это соблюдение социальной дистанции. Если в автобусе много пассажиров, стоит подождать ждать другой автобус».

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова.)