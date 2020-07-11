Сегодняшняя ситуация на улицах и дорогах Баку (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В связи с ужесточением карантинного режима на этой неделе в выходные вновь была приостановлена работа общественного транспорта в Баку, Джалилабаде, Лянкяране, Масаллы, Сумгайыте, Евлахе и Абшеронском районе, а также в Геранбое, Гёкгёле, Мингячевире, в Бардинском, Хачмазском, Самухском, Сиязаньском и Шекинском районах, сообщает в субботу Trend.

На улицах и дорогах в различных направлениях столицы осуществляют деятельность сотрудники полиции, которые проверяют разрешения водителей автомобилей и пассажиров.

Наблюдения показывают, что по сравнению с будними днями людей и автомобилей стало заметно меньше.

Напомним, что общественный транспорт возобновит работу в понедельник, в 6 часов утра.

Отметим, что решением Оперативного штаба при Кабмине ужесточенный карантинный режим в 16 городах и районах Азербайджана будет в силе до 6 часов утра 20 июля.

(Автор: Асиф Мехман. Текст: Кямаля Сеидова.)