Народная артистка Назакет Теймурова заразилась коронавирусом
БАКУ /Trend/ - Народная артистка Назакет Теймурова заразилась коронавирусом, передает Trend.
В настоящее время она находится в специальной больнице. Фонд Гейдара Алиева взял вопрос связанный с ее здоровьем под свой контроль.
Состояние Назакет Теймуровой оценивается как нормальное.
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