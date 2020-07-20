Надир Зейналов: В больницы следует обращаться только тяжелобольным

БАКУ /Trend/ - На начальном этапе пандемии коронавируса последствия были незначительными. Ввиду небольшого числа инфицированных, можно было лечить их всех в больницах. Однако, в настоящее время число инфицированных велико, что является дополнительной нагрузкой на больницы.

Об этом на сегодняшнем брифинге Оперативного штаба при Кабинете министров сказал руководитель Аппарата министерства здравоохранения Надир Зейналов, сообщает в понедельник Trend.

По его словам, если в больницу обращаются бессимптомные больные, могут возникнуть проблемы с помещением в лечебные заведения больных в тяжелом положении.

"Поэтому, лечение асимптоматичных больных целесообразнее в домашних условиях. В больницы следует обращаться только тяжелобольным пациентам. В противном случае в больницах возможна нехватка палат. Под контролем находятся и лица, которые лечатся в домашних условиях. У этих людей взята подписка о невыезде, и им запрещено выходить из дома", - сообщил Надир Зейналов.

(Автор: Самир Али. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)