В Азербайджане обнародовано количество проведенных тестов на коронавирус

БАКУ /Trend/ - Сегодня в Азербайджане проведено 7 034 тестов на коронавирус.

Об этом, как передает Trend, сообщается в опубликованной Объединением по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) статистике по состоянию на 21-е июля.

Отметим, что на сегодняшний день в стране проведено 641 732 тестов.

В настоящее время в больницах особого режима продолжается лечение 7 927 человек, 332 из них находятся в реанимации, а 66 человек подключены к аппаратам искусственного дыхания.