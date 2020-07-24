Минобразования Азербайджана прокомментировал изменения в экзаменах по приему на работу учителей

БАКУ /Trend/ - Новость о том, что в нынешнем конкурсе по приему на работу учителей исключаются вопросы по логике и они заменяются вопросами по педагогике и методике, вызвали определенный резонанс.

Об этом сказал заведующий сектором по связям с общественностью министерства образования Джасарет Валехов, сообщает в четверг Trend.

По его словам, ранее сообщалось о том, что изменения в содержании экзамена по приему на работу учителей будут интегрированы в экзамен по сертификации. С другой стороны, следует согласиться с тем, что систематические изменения в содержании и формате экзаменов вводятся для того, чтобы соответствовать реформам, проводимым в образовании.

В составлении вопросов участвуют ученые-методисты, учителя-практики. Включенные в базу вопросы неоднократно анализируются различными экспертами, делаются поправки, готовятся аналогичные вопросы. Ежегодно в банк включаются новые вопросы, их тысячи. Вопросы, которые попадут во время экзаменационной сессии, по заданной команде выбирает компьютер, здесь исключается человеческий фактор.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова.)