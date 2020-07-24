В Азербайджане за нарушение карантина к ответственности привлечены 930 человек

БАКУ /Trend/ - За нарушение ужесточенного карантинного режима, введенного на территории Баку, Сумгайыта, Гянджи, Евлаха, Масаллы, Геранбоя, Гёкгёля, Мингячевира, Джалилабада, а также Абшеронского, Бардинского, Хачмазского, Геранбойского, Гёкгёльского, Сиязаньского и Шекинского районов, для предотвращения распространения коронавирусной инфекции (COVİD-19), с 00.00 часов 23 июля до 00.00 часов 24 июля 2020 года 857 человек, находившихся в транспортных средствах, были привлечены к ответственности по ст. 211.1 Кодекса об административных проступках, за неиспользование средств индивидуальной защиты в такси и автобусах по статье 211.2 – 73 человека, всего 930 участников движения, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на Главное управление Государственной дорожной полиции (ГУГДП).

За указанный период при попытке пересечь полицейские карантинные посты были развернуты в обратном направлении 385 транспортных средств.

(Текст: Кямаля Сеидова.)