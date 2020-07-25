В Баку установлены мобильные посты
БАКУ /Trend/ - В Баку установлены мобильные посты, сообщает в субботу Trend.
С утра в нескольких направлениях на автомобильных дорогах столицы усилен контроль за движением автомобилей.
Сотрудники государственной дорожной полиции проверяют на постах разрешения водителей и пассажиров, лица, у которых нет разрешения на выход из дома, через посты не пропускаются.
С сегодняшнего утра также усилен контроль пешеходов на автобусных остановках, в крупных маркетах и на улицах.
Контроль будет осуществляться сегодня и завтра.
(Текст: Кямаля Сеидова.)
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