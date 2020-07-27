В Азербайджане можно будет выращивать киноа

БАКУ /Trend/ - Институт ботаники Национальной академии наук Азербайджана (НАНА) провел исследования для включения киноа в сельское хозяйство Азербайджана.

Об этом сказал директор Института, академик Валида Ализаде, сообщает в понедельник Trend.

По его словам, Институт провел исследования на Опытной станции Каррар в Кюрдамирском районе, во время которых, по рекомендации Международного центра по развитию растениеводства на солончаковых землях (ICBA), использовался ряд важных местных и зарубежных пищевых культур, включая киноа.

Отметим, что киноа, являющееся одним из основных пищевых продуктов населения Южной Америки, до сегодняшнего дня включено в сельское хозяйство - продовольственное производство более 100 стран, поэтому 2013 год ООН назвала Международным годом киноа.

В сравнении с другими злаковыми киноа содержит больше белка, ряд минералов, крахмал, липиды, аминокислоты, тиамин, фолиевую кислоту и витамины, поэтому используется в различных аграрно-промышленных направлениях.

Киноа завоевал название «супер растение» и «пища будущего», поскольку устойчив к жаре, холоду, высокой солености почвы, орошению соленой водой, нехватке воды, засухе и пр., и успешно применяется при биовосстановлении и мелиорации солончаковых земель. Ствол и листья киноа широко используются в животноводстве и птицеводстве как корм.

Включение этого растения в сельское хозяйство может сыграть положительную роль в выполнении Госпрограмм по продовольственной безопасности, развитию сельского хозяйства, защите водных и биоресурсов и биоразнообразия, улучшению маргинальных и солончаковых территорий в Азербайджане.

В рамках этой рабочей программы под руководством директора Института ботаники, академика Валиды Ализаде в университет Анкары были командированы докторант Хатира Гасымова и магистр Эмин Хусиев.

Отметим, что все образцы киноа на Кюрдамирской опытной станции прошли все этапы развития онтогенеза вплоть до созревания семян.

Также при участии сотрудников Центрального ботанического сада НАНА на территории проведены фитомелиорационные меры для предотвращения водной и ветряной эрозии, посажено более 5 000 экологически устойчивых и экономически важных для региона деревьев.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов )