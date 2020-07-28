Озеро в Ясамальском районе Баку очищается, территория благоустраивается (ФОТО)

Общество 28 июля 2020 11:01 (UTC+04:00)
Озеро в Ясамальском районе Баку очищается, территория благоустраивается (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - ИВ Ясамальского района Баку провела встречу с жителями, на которой обсуждался вопрос в связи с началом строительства жилого здания в районе территории озера.

Об этом во вторник сообщили Trend сами жители.

На встрече жителям сказали, что озеро будет очищено, с территории уже вывозится строительный мусор и начались работы по благоустройству.

Это подтвердили Trend и в Исполнительной власти.

"Территория вокруг озера будет благоустроена, и будут созданы благоприятные условия для местных жителей", - сказали в ИВ.

(Автор: Джейхун Алекперов. Текст: Кямаля Сеидова)

Озеро в Ясамальском районе Баку очищается, территория благоустраивается (ФОТО) - Gallery Image
Озеро в Ясамальском районе Баку очищается, территория благоустраивается (ФОТО) - Gallery Image
Озеро в Ясамальском районе Баку очищается, территория благоустраивается (ФОТО) - Gallery Image
Озеро в Ясамальском районе Баку очищается, территория благоустраивается (ФОТО) - Gallery Image
Озеро в Ясамальском районе Баку очищается, территория благоустраивается (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Озеро в Ясамальском районе Баку очищается, территория благоустраивается (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Озеро в Ясамальском районе Баку очищается, территория благоустраивается (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Озеро в Ясамальском районе Баку очищается, территория благоустраивается (ФОТО) - Gallery Thumbnail
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