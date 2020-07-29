LafargeHolcim находится в авангарде рейтинга экологических, социальных и управленческих рисков Sustainalytics в секторе строительных материалов

Sustainalytics, мировой лидер в области оценки экологических, социальных и управленческих рисков (ESI) и корпоративного управления, выпустила последний рейтинг рисков ESL. LafargeHolcim был удостоен первого места среди 101 проанализированных производителей строительных материалов. LafargeHolcim также входит в число 20 лучших из 12 000 компаний, зарегистрированных во всех секторах.

Магали Андерсон, директор по устойчивому развитию отметила: «Мы очень довольны результатами этой оценки и поощряем новые стандарты для ускорения перехода к экологически чистому строительству».

В отчете Sustainalytics отмечается, что компания приобрела репутацию особенно сильной в области корпоративного управления и повышения эффективности работы по каждому из семи ключевых аспектов проанализированных с точки зрения экологических, социальных и управленческих рисков. LafargeHolcim имеет рейтинг 19,5 по шкале от 0 до 100 рисков 2020 года. Оценка «0» по этой шкале означает, что риск незначителен. Оценки экологических, социальных и управленческих рисков Sustainalytic основаны на 5 уровнях риска - минимальный, низкий, средний, высокий и наивысший.

Кроме того, LafargeHolcim был удостоен статуса «Прайм» в корпоративном рейтинге Institutional Shareholder Services Inc. за апрель 2020 года за экологические, социальные и управленческие риски. Этот статус присваивается компаниям, которые отвечают самым строгим эксплуатационным требованиям и эффективно контролируют экологические, социальные и управленческие риски в секторе. Рыночные облигации и акции LafargeHolcim отвечают требованиям социально ответственных и экологически чистых инвестиций. Нажмите здесь, чтобы прочитать окончательный отчет и узнать больше об экологических, социальных и управленческих рисках.

LafargeHolcim представлен ОАО Holcim в Азербайджане. На глобальном уровне успех компании зависит от каждой страны. Поэтому этот успех принадлежит также и ОАО Holcim Azerbaijan.